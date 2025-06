Seit einem Monat verschwunden: Vermisster Wanderer aus Berlin auf Korsika tot entdeckt

Seine Familie in Deutschland schlug Alarm und es kam eine aufwendige Suchaktion in Gang, die zunächst aber durch schlechtes Wetter behindert wurde. Am 16. Mai stellten die Behörden die Suche ergebnislos ein. Die Familie startete dann eine Spendenaktion, um die Suche vor Ort fortzusetzen. Der dreifache Familienvater galt als guter Wanderer.