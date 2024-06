Seit Oscar-Nominierung: Sandra Hüller bemerkt Veränderungen im Umfeld

Dann überlege ich mir, ob ich sie darauf hinweise oder nicht", sagte sie der "Süddeutschen Zeitung" (Samstagsausgabe). "Und manche Leute, die nur so halb nah waren, haben auf einmal einen Filter in ihrem Blick auf mich. Die gucken mich anders an. Als wäre da auf einmal etwas um mich, das sie vorher nicht bemerkt hatten. Da ist es dann schwierig für mich, miteinander in Kontakt zu kommen."

Hüller, die in diesem Jahr für ihre Hauptrolle in "Anatomie eines Falls" für den Oscar nominiert war und mit dem Golden Globe ausgezeichnet wurde, zeigt auf dem Filmfest München ihren neuen Film "Zwei zu eins". Mit der Weltpremiere der DDR-Komödie sollte das Festival offiziell eröffnet werden.