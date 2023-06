Das Robert-Koch-Institut schreibt auf seiner Internetseite krebsdaten.de, dass in Deutschland 43 Prozent der Frauen und 51 Prozent der Männer (Stand 2016) im Laufe ihres Lebens an Krebs erkranken werden. Für viele Menschen ist diese Nachricht zunächst ein schwerer Schlag, wenngleich nicht jede Erkrankung zwingend tödlich endet. Je früher die Zellwucherung entdeckt wird, desto besser in vielen Fällen die Genesungschancen. Dennoch ist die Diagnose meistens eine lebensverändernde Erfahrung.