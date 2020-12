Auftreten im Anti-Corona-Kampf SPD-Fraktionschef: Söder "theatralisch und selbstverliebt"

Mützenich betonte, jetzt gehe es darum, gesundheitlich, wirtschaftlich und sozial gut durch die Krise zu kommen. "Und ich bin überzeugt, dass wir das auch über die gesamte Strecke der Corona-Krise leisten können", so der SPD-Politiker. "Natürlich schauen wir uns an, was in den kommenden Monaten an Wirtschaftshilfen notwendig sein wird. Dazu bedarf es dann auch einer beihilferechtlichen Einigung mit der EU-Kommission", fügte er hinzu.

CSU-Generalsekretär Blume konterte am Freitag: "Man hat lange nichts von Herrn Mützenich gehört, er scheint nicht im Bilde zu sein. Er sollte sich mal bei seinen SPD-Ministerpräsidenten erkundigen, wie ernst die Lage ist." Blume betonte: "Wir sind mitten in der zweiten Welle mit unerträglich hohen Fall- und Todeszahlen. Herr Mützenich kann sagen, was er will: Für uns stehen Sicherheit und Gesundheit weiter an erster Stelle, dafür setzen wir uns in Deutschland ein."

© dpa-infocom, dpa:201204-99-568362/3