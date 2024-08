Selbstversorger im Landkreis: Die Versorgung endet nicht an der Landesgrenze

Für Produzenten wie die Familie Hagin oder die Gärtnerei Hoch-Reinhard war es vor einigen Jahren eine regelrechte Hängepartie, als eine verschärfte Auslegung des deutsch-schweizerischen Abkommens von 1958 durch die Schweizer Zollbehörden im Raum stand, die die regionale Direktvermarktung von frischem Gemüse und Obst über die Grenze nach Basel erheblich erschwert hätte. Dank starker Stimmen aus der Region nach Bern und auch Berlin - so wandte sich beispielsweise der Grüne Josef „Josha“ Frey an Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir – liegt die Umsetzung der Schweizer Pläne derzeit auf Eis. Nun laufen Gespräche zwischen Bern und Berlin, das Ergebnis ist noch offen.

Allen Beteiligten sei es ein Anliegen, zu verdeutlichen, dass sich die Region hier als trinationaler Raum versteht und alle Seiten davon profitieren würden, wenn die regionale Nahversorgung über die Grenzen hinweg bald in trockenen Tüchern wäre. So schilderte Yogi Reinhard eindrucksvoll, dass die grenzüberschreitende Versorgung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte in der Region eine lange Tradition hat: Schon in seiner Kindheit seien Marktfrauen mit Bollerwagen über die Grenze gefahren, um ihre Produkte auf dem Basler Markt zu verkaufen. Auch heute seien die Basler Kunden froh, dass sie regionales Gemüse nicht nur direkt aus der Schweiz, sondern auch aus Deutschland und Frankreich erhalten können, denn rund zwei Drittel des Kantons grenzen direkt an diese Länder. Die Nachfrage nach regionalen Produkten habe sich seit den 1950er Jahren aber stark gewandelt, so böten Produzenten wie die Gärtnerei Hoch-Reinhard heute auch Gemüse-Abos an und vermarkten ihre Produkte auch an die Gastronomie in Basel.