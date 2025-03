Semestereröffnung der Herbstzeitlosen: Lust auf’s Dabeisein gemacht

Viele Angebote sind ausgebucht

Zur musikalischen Unterhaltung trug die Sängerin Gianna Sternberger mit schöner Stimme bei. Das Interesse an den vielseitigen Veranstaltungen sei sehr groß, hieß es vonseiten der Veranstalter. Ein großer Teil der Angebote sei jedoch bereits ausgebucht.

Fahrten an den Titisee, zum Narzissenfest nach Gerardmer oder zum Hebeltag nach Hausen, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Besuche, beispielsweise der Bürstenfabrik Keller und der Hängebrücke in Todtnau sind ebenso geboten wie Kulinarisches, etwa ein Craftbier-Tasting oder ein Spargel-Essen in Riedern am Wald.