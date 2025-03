Senioren in Lörrach: Die Tagespflege wird zu wenig nachgefragt

Für Körper und Geist

Andrea Rufle, Leiterin der Altenwerk-Tagespflege am Adlergässchen in Lörrach, kann auf vielfältig zu nutzende Räume verweisen. Die gerontopsychiatrische Fachkraft versucht passend, auf die Bedürfnisse einzugehen. Zwei Schlafräume, einen großen und kleinen Gruppenraum, ein Außenbereich und die passende Wegeführung innerhalb und außerhalb gibt es. Bewegungseinheiten an der Wand bilden die Grundlage einer Maxime: „Uns ist es wichtig, in Bewegung zu bleiben. Wir sind auch auf eine gewisse Mobilität der Senioren angewiesen.“ Neben der körperlichen Fitness mit Gymnastik und Fitness-Möglichkeiten an verschiedenen Stellen geht es auch an die geistige Fitness. „Erinnern statt neues Lernen stehen im Mittelpunkt beim Gedächtnistraining.“