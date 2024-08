„Seit 2020 hatte Ball die Geschäftsführung für das Hospiz am Buck inne und meisterte in dieser Zeit sowohl eine Anpassung der Organisationsstruktur, die Planung des Umbaus als auch die Durchführung des Umzugs in ein Übergangsquartier“, so eine Medienmitteilung. Im Seniorenzentrum St. Fridolin war Ball von Anfang an tätig – er wurde als „Architekt des neuen Fridolin“ von Hubert Keller auf der Gesellschafterversammlung des Seniorenzentrums gewürdigt.