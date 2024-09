Seniorenbeirat: Sicherheit ganz oben auf Wunschliste

Schneider verdeutlichte die Kernanliegen der Senioren: Sichere Fußgänger(über-)wege in die Innenstadt, die Verknüpfung dieser Wege innerhalb des ÖPNV und eine gute Anbindung an die Einkaufszentren von Schopfheim.

Brouwer hatte aus der im Juni erstmals vorgestellten Präsentation des Verkehrskonzeps die für die Senioren relevanten Punkte nochmals herausgearbeitet. Grundsätzliche Fragestellungen des Konzepts: „Wo wollen wir hin mit dem Verkehr in unserer Stadt? Wie soll der begrenzte Raum in der Stadt geordnet werden, um allen Verkehrsteilnehmern gerechet zu werden – unter der großen Prämisse von Klimaschutz und Verkehrssicherheit?“ Wünschenswert sei mehr Fahrrad- und Fußgängerverkehr, machte Brouwer deutlich. Daran schließe sich die Frage an, wie man die Autos aus der Stadt heraushält, um mehr Platz für andere Nutzer zu schaffen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Umgehungsstraße. Verstärkt in den Blick rückt künftig die Nutzung der Hohe-Flum-Straße, um einen großen Teil des Verkehrs der Hauptstraße abzuführen. Die Nordumfahrung sei ebenfalls für die Abwicklung des innerstädtischen Verkehrs notwendig. Die Bahnhofstraße als Südumfahrung hingegen soll wegen der Gefahren für die Fußgänger abgewertet werden, da sich im stark frequentierten Bahnhofsbereich viele Querungen treffen.