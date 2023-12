Seniorenprojekt in Maulburg: Prognosen sind zu ungünstig

Parkplätze bei Kirche

Gerade in Sachen Tiefgarage und Parkplätze war es auch um die Kirche St. Paul gegangen. Die darf derzeit nicht genutzt werden und befindet sich in der unmittelbaren Nachbarschaft der für das Seniorenprojekt vorgesehenen Fläche. Dort hätten Grundstücke gekauft werden müssen, um dort Parkplätze zu errichten. Die Kirche selbst befindet sich in einem sanierungswürdigen Zustand. Ob allerdings saniert wird, ist fraglich, denn die Kosten wurden zuletzt auf mehr als eine Millionen Euro geschätzt. Die Elektrik ist in so einem desolaten Zustand, dass der Arbeitsschutz eine Sperrung des Gebäudes vorsieht.