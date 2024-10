Seniorenrat Schopfheim: Themen von Seniorentag bis Verkehrssicherheit

Erfolge des Seniorenrats

Hannes Schneider, Sprecher des Seniorenrats, und Seniorenbeauftragte Dagmar Stettner von der Diakonie planen zudem eine Foto-Präsentation darüber, was Stadtseniorenrat und Seniorenbeauftragte alles erreicht haben, darunter die Poststelle Fahrnau oder Erfolge in Sachen Barrierefreiheit. Auch soll es einen digitalen Einblick in den künftigen Seniorenwegweiser geben; im Frühling 2025 soll dieser in gedruckter Version vorliegen.