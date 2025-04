Tödlich verletzt wurde eine Fußgängerin bei einem Unfall mit einem Tram. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag kurz vor 16.30 Uhr bei der Tramhaltestelle Landerer Straße in Reinach, wie die Kantonspolizei Baselland mitteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte die 87-Jährige in das Tram der Linie 11, das in Richtung Basel fuhr, einsteigen. Beim Versuch, die Tür zu öffnen, stürzte sie aus bisher unklarer Ursache auf die Schiene. Danach fuhr das Tram los, wodurch die Fußgängerin einige Meter mitgeschleift wurde. Sie wurde dabei schwer verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle.