Sennhütte im Kleinen Wiesental: 24 Suiten und ein Wellness-Bereich

So soll die Sennhütte einmal aussehen. Foto: Architekturbüro Klemm/Visualisierung

Die Artenschutzuntersuchung ergab: keine nistenden Vögel, keine Fledermäuse, keine Reptilien und Amphibien. Als gewissen Knackpunkt sah Planer Schill ein öffentliches Sträßchen an, das vor der Gaststätte verläuft und in die Bebauung einbezogen werden soll. Dazu habe die Verkehrsbehörde in Lörrach aber in ihrer Stellungnahme keine Bedenken angemeldet, da hinter dem Anwesen eine asphaltierte Ausweichstraße besteht. Auch die Öffentlichkeit durfte bereits ihre Stellungnahme in der „Frühzeitigen Beteiligung des Flächennutzungsplanes“ abgeben. Ein Anwohner hatte sich gemeldet und sich kritisch geäußert in Bezug auf das Dorfbild, das Ausweichsträßchen und die Architektur.