Interessenten wissen: Die Zeit drängt. Denn das beeindruckende Schauspiel dauert generell nicht lange. In Sydney rechneten die Parkbetreiber mit einer etwa 24-stündigen Blüte, weshalb das spezielle Gewächshaus mit der "Leichenblume" am Freitag bis in die Nacht geöffnet bleiben sollte. Es wird Jahre dauern, bis "Putricia" das nächste Mal blüht.

Größte Blüte der Welt - aber mit Aasgeruch

"Putricia The Corpse Flower", stand ganz schlicht auf einem Schild über dem Eingang. Drinnen stiegen immer wieder kleine Nebelschwaden auf, die die Luftfeuchtigkeit des Regenwaldes imitieren sollten. Denn dort ist die Titanwurz eigentlich heimisch - auf der indonesischen Insel Sumatra.