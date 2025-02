Serie 750 Jahre Zell: Eigentlich schon viel älter

Erste Siedler waren Kelten

Die ersten Siedler in dieser Gegend waren um 400 v. Chr. die Kelten. Inwieweit sie ins Obere Wiesental vordrangen, ist kaum bekannt. Immerhin zeugen verschiedene Namen davon, dass hier, wenn auch nur vereinzelt, Menschen siedelten. Der Name des Flusses „Wiese“ stammt vermutlich vom Volksstamm der Kelten ab. Das Wort „vis“ stand für „nass“ oder „netzend“, und „visa“ bedeutet „die Fließende“. Auch die Namen des Zeller Hausbergs „Blauen“ und vom „Belchen“ sind wohl keltischen Ursprungs. So gibt es Theorien, dass der Belchen zusammen mit dem Ballon d’Alsace und der Schweizer Belchenflue das sogenannte Belchendreieck bildet, das von den Kelten zur Berechnung der Jahreszeiten benutzt worden sein könnte. Der Zeller Blauen, der Hochblauen und der Schweizer Blauen hätten den Kelten zur Bestimmung der jeweiligen Mondkonstellation dienen können.

Im Jahr 50 n. Chr. kamen das Oberrheintal und der Schwarzwald unter römische Herrschaft. Die Römer bauten die ersten größeren Siedlungen und Militärlager entlang des Oberrheins. „Das wilde Waldtal der Wiese scheint die Römer wenig angelockt zu haben“, so Dr. Theodor Humpert 1922 in seiner Chronik über Zell. Tatsächlich hatten die Römer wenig Interesse daran, in den „Schwarzen Wald“ vorzudringen. Das Leben entlang des Rheins mit mildem Klima, Thermalquellen und gutem Wein war angenehmer. Deshalb hatten die Römer wohl keinen Einfluss auf das Obere Wiesental.