Auslöser war am Sonntagabend eine Szene in der dritten Minute der Nachspielzeit, als AS Rom klar führte. Hummels, Weltmeister von 2014, foulte an der Seitenlinie seinen argentinischen Gegenspieler Valentin Castellanos. Beim Aufstehen gerieten beide auch mit den Köpfen aneinander. Plötzlich fiel der Deutsche zu Boden, schlug beide Hände vors Gesicht und deutete an, vom Lazio-Angreifer einen Kopfstoß kassiert zu haben.

Meinungen über Kopfstoß-Szene geteilt

Die TV-Bilder zeigen zudem einen Tritt des Argentiniers gegen Hummels' linken Oberschenkel. Der Schiedsrichter gab Castellanos daraufhin die Rote Karte. Die Meinungen über die Szene sind geteilt. Die Sportzeitung "Corriere dello Sport" sprach am Montag von "totalem Chaos". Die Tageszeitung "La Repubblica" hingegen erkannte nur "eine traditionelle Schlägerei in den Schlussminuten, wie sie zum römischen Derby gehört". Zugleich bescheinigte sie Hummels eine einwandfreie Leistung. Castellanos habe ihn provoziert.