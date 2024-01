Die Geschichte seiner Figur

"Tuner" hat bei "GZSZ" ziemlich viel erlebt - am Anfang als Cliquen-Rüpel, später als Barbesitzer und schließlich als Unternehmer und Millionär. Zeitweise benötigte "Tuner" ein Spenderherz und musste auch den Verlust seines besten Freundes Dominik (gespielt von Raúl Richter) verkraften. Aus einer Nebenrolle wurde in all den Jahren eine Hauptrolle. "Tuner" zählte zu den Fan-Lieblingen.