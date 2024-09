Serie Landesgartenschau: Bauten, die Weil am Rhein bis heute prägen

Fachwerk aus dem Sundgau als Beispiel für früheres Bauen. Foto: Beatrice Ehrlich

Das Fachwerkhaus vermittelte ein Gefühl dafür, wie eine Familie im Sundgau im dörflichen Milieu lebte. Ursprünglich war es im 18. Jahrhundert im Dorf Magstatt-le-Haut erbaut worden. Eichenbalken hielten das zweistöckige Fachwerkhaus zusammen, in dessen Erdgeschoss sich Diele, Küche, Stube und Kammer sowie im Obergeschoss zwei Zimmer, Räucherkammer, Abstellbereich und Treppenaufgang befanden. Nach 1988 stand es leer und sollte abgerissen werden.

Weiler Baufirmen spenden das Fundament

Das rief die ehrenamtlichen Mitarbeiter des größten französischen Freilichtmuseums auf den Plan. Unter fachlicher Anleitung trügen sie in unzähligen Arbeitsstunden Balken für Balken ab, die durchnummeriert im „Ecomusee“ auf ihren Wiederaufbau warteten. 1996 wandte sich eine Delegation des LGS-Teams an Marc Grodwohl, den damaligen Präsidenten des Ecomusees. Nach zwei Treffen war klar: das Haus wird bei der Grün 99 zu neuem Leben erweckt. Im Frühjahr 1977 restaurierten Architekturstudenten der Pariser Hochschule La Villette unter der Leitung des Ecomusee-Zimmermanns Gérard Lonjaret die Eichenbalken, wobei sich immerhin 75 Prozent der Originalbalken noch als tragfähig erwiesen, während der Rest ergänzt werden musste. Weiler Baufirmen spendeten das Fundament.

Brotofen und Lehrgärten

Im Frühjahr 1998 erfolgte der Transport der Balken und Hausteile nach Weil am Rhein. Danach bauten Architektur-Studenten aus Paris das Haus unter fachlicher Anleitung zusammen, ein abwechslungsreicher internationaler Workshop. Am 17. April 1998 erfolgte das Richtfest. Erst während der Gartenschau erfolgten die letzten Ausfachungen als pädagogisches Angebot der LGS, die Lehrgärten wurden vorher angelegt, ein Brotofen ist heute noch eine Attraktion für viele Gruppen, die den beliebten Platz am Rande des Mattfelds als Platz für Feste oder Treffen mieten. Dauerhaft erhalten bleiben auch die beiden besonders ausgestatteten Spielplätze „Tatzelwurm“ und „Kiesspielplatz“, die seither beliebte Anlaufstellen für Familien sind.