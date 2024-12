Mehrere beschädigte Fahrzeuge auf einem Parkplatz an der Teichstraße wurden der Polizei am Samstag gegen 12.45 U gemeldet. An allen Fahrzeugen wurde der Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Parkplatz befindet sich zwischen zwei Lebensmittelgeschäften. Laut einem Zeugen sei es bereits in den vergangenen Wochen zu Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen gekommen. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Telefon 07673/889 00, bittet um Hinweise. Auch Besitzer von zerkratzen Autos sollen sich beim Polizeiposten melden.