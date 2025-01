Berlin - Noch vor dem Start der dritten Staffel im Februar ist jetzt eine vierte Staffel der erfolgreichen Gesellschaftssatire "The White Lotus" angekündigt worden. "Gute Nachrichten verbreiten sich schnell. #TheWhiteLotus freut sich, Sie an einem neuen Ort begrüßen zu dürfen", schrieben die Serienmacher in einem Post bei Instagram. Im deutschsprachigen Raum ist die Serie bei Sky und auf dem Streamingdienst Wow zu sehen.