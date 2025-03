Serien-Star Patrick und Arnie Schwarzenegger gehen gern zusammen ins Gym

"Immer wenn unsere Terminpläne es zulassen, unternehmen wir etwas. Und wenn nicht, dann nicht - aber zum Glück gibt es ja Telefone und Facetime und das alles. Wenn wir zusammen sind, halten wir uns über die Arbeit auf dem Laufenden, gehen gemeinsam zum Work-out, essen etwas in Los Angeles oder machen morgendliche Radtouren und genießen die Natur."

Schwarzenegger hofft, er hat wenig mit "White Lotus"-Figur gemein

Patrick Schwarzenegger ist aktuell in der dritten Stafel der gehypten Serie "The White Lotus" zu sehen. Er verkörpert einen unsympathischen, sexbesessenen jungen Mann namens Saxon. Er hoffe, er habe nicht so viel mit der Figur gemeinsam, scherzte der US-Schauspieler.