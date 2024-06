SG Malsburg-Marzell: Fußballer tun sich zusammen

Trainer Fabi Schmid berichte ebenfalls von großen Schwierigkeiten im Spielerstamm: Er selbst bleibt mit seinem Wollbacher Kollegen Michael Matz weiter im Amt, die „Zweite“ hat mit Goran Djuranovic einen erfahrenen Spielertrainer. Die Gespräche mit Wollbach seien in einer durchweg harmonischen Atmosphäre geführt worden, die Zusammenarbeit „mache schon jetzt Spaß“. Am 13. Juli beginnt, wechselnd an beiden Orten, die Vorbereitung auf die kommende Saison. Die Hinrunde wird grundsätzlich auf dem Rasenplatz in Wollbach bestritten, die Rückrunde in Malsburg, wobei der Malsburger Kunstrasenplatz immer als Ausweichplatz dienen könne.