Showbusiness Frisch in TV-Rente - Thomas Gottschalk wird 75

Es scheint, als habe sich Gottschalk mit dem stärker werdenden Protest abgefunden. In seinem im vergangenen Herbst veröffentlichten Buch "Ungefiltert" schreibt er, man habe ihn auch zum peinlichen Urvater des Herrenwitzes gemacht. In dieser Causa bekenne er sich einiger Ausrutscher schuldig, die ihm heute so nicht mehr herausrutschen würden.

"In meinem Alter muss man nicht mehr "cool" sein"

Der Deutschen Presse-Agentur sagte er damals: "Gewisse Dinge passen nicht mehr in die Zeit, ob ich das so sehe oder nicht spielt da keine Rolle, als Entertainer bist Du nur dem Publikumsgeschmack verpflichtet. Wenn der sich ändert, musst Du Dich auch ändern." Und er betonte: ""Bereuen" tue ich gar nichts." In seinem Alter müsse man nicht mehr "cool" sein, so Gottschalk. "Das war ich mein Leben lang."

Privat hat Thomas Gottschalk ein spätes zweites Liebesglück gefunden: Mit seiner Frau Karina zeigt er sich gerne auf dem roten Teppich. Das Paar ist von Baden-Baden in die Nähe von München gezogen und sagte dazu der dpa vergangenen Herbst: "Nix gegen Baden Baden, da lässt es sich vortrefflich leben, aber ich bin Bayer und werde meine Rundreise durch die Welt in München beschließen." Seine Frau denke da sehr ähnlich, obwohl sie mehr als 30 Jahre in Baden-Baden gelebt habe.