Shows: Fast 3.300 Bewerbungen für ESC-Vorentscheid mit Stefan Raab

Vier Live-Shows terminiert

Am 14., 15. und 22. Februar strahlt RTL drei Live-Vorentscheid-Shows aus. In der vierten Live-Show am 1. März im Ersten wird dann feststehen, wer für Deutschland nach Basel zum Eurovision Song Contest (ESC) fährt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen es in der letzten Live-Show in der Hand haben, wer der deutsche Gewinner-Act im Vorentscheid wird. Der Privatsender RTL und die öffentlich-rechtliche ARD - die Federführung hat in der ARD der NDR - kooperieren beim Vorentscheid.

Ende Oktober war bekanntgeworden, dass Entertainer Stefan Raab Teil der Jury des deutschen Vorentscheids sein wird. Wer die anderen Jury-Mitglieder sein werden, ist noch unklar. Raab sagte Ende Oktober, er könne sich unter Umständen auch vorstellen, einen Song für den Künstler oder die Künstlerin zu schreiben. Selbst als ESC-Kandidat antreten wolle er nicht. Der Eurovision Song Contest findet im Mai 2025 in Basel statt, weil die Schweiz in diesem Jahr den Sieg holte.