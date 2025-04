Für Reim wäre es nicht die erste Kollaboration mit einem deutschen Rapper. 2023 brachte er schon mit Finch (35, "Ostdeutscher Hasselhoff") den Song "Pech & Schwefel" heraus. Im selben Jahr veröffentlichten Apache (27) und Altrocker Udo Lindenberg (78) den Erfolgshit "Komet". Mit solchen Features öffne man seine eigene Beschränktheit, betonte Reim. Und das sei wichtig.

An diesem Samstag widmet RTLzwei dem in Stockach am Bodensee lebenden Schlagerstar zur Primetime (20.15 Uhr) eine Dokumentation. In "Pop Giganten – Matthias Reim" geht es neben den Höhen auch um die Tiefen im Leben der Schlagerlegende.