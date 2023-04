Wesseling - Vor Beginn der Freibadsaison hat sich der Personalmangel nach Einschätzung des Bundesverbandes Deutscher Schwimmmeister erheblich verschärft. "In diesem Jahr wird die Lage noch dramatischer werden", sagte Verbandspräsident Peter Harzheim der Deutschen Presse-Agentur. "Mittlerweile ist es so: Wir haben nicht mal mehr einen Fachkräftemangel, wir haben bald den Worst Case." Bundesweit fehlten mindestens 3000 Fachkräfte in den Bädern.