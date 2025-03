Sicherheit in Lörrach: Innenministerium bremst die neuen Ordnungshüter bei Aufgaben aus

Die neue Uniform in Dunkelblau haben die Mitarbeiter erhalten. Der neue Kommunale Ordnungsdienst (KOD) wurde von „Stadtpolizei“ in „Polizeibehörde“ umgewandelt, was auf Schutzwesten, Ärmeln und am Dienstwagen auch sichtbar wird. Letzterer fehlt aber noch, da erst zwei von drei notwendigen Angeboten vorlägen, so Geitz. Es soll ein Transporter angeschafft werden.