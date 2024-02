Sicherheitskonferenz Ukraine warnt in München vor "Monster" Putin

US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Scholz, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und viele andere Spitzenpolitiker beschworen in München den Zusammenhalt des transatlantischen Bündnisses. Der Kanzler warnte eindringlich davor, den Willen zur gemeinsamen Verteidigung in der Nato aufzuweichen.

US-Senator: Trump lässt Verbündete nicht im Stich

"Jegliche Relativierung der Beistandsgarantie der Nato nützt nur denen, die uns – so wie Putin – schwächen wollen", sagte er, offensichtlich in Reaktion auf Aussagen von Donald Trump. Der aussichtsreiche republikanische US-Präsidentschaftsbewerber hatte kürzlich den Beistand für Nato-Verbündete in Frage gestellt, die nicht genug in Verteidigung investieren.

Der republikanische US-Senator J.D. Vance, der Trump nahesteht, versicherte den Nato-Verbündeten in München allerdings, dass sie auch unter einem US-Präsidenten Trump auf den Beistand der USA bei einem Angriff zählen könnten. Europa müsse aber selbstständiger werden in Sicherheitsfragen, das sei die Botschaft Trumps.

Die Debatte über eine weitere Aufrüstung in Europa gewann in München weiter an Fahrt. Die Europäer müssten sich stärker um ihre Sicherheit kümmern, "jetzt und in Zukunft", sagte Scholz. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) rechnet nach eigener Aussage damit, dass in den kommenden Jahren Verteidigungsausgaben in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts nicht ausreichen werden. Von der Leyen sprach sich für einen europäischen Verteidigungskommissar aus und kündigte eine Strategie für eine gemeinsame europäische Verteidigungsindustrie an.

Am Rande der Konferenz demonstrierten Tausende für Frieden in der Welt und gegen Missstände in einzelnen Regionen. Bei einer Kundgebung für Frieden in der Ukraine versammelten sich laut Polizei in der Spitze 3000 Menschen.