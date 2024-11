Die Reifen des Fliegers seien bereits am Boden gewesen, berichtete der "Miami Herald" unter Berufung auf einen Passagier. Der Pilot sei daraufhin mehrmals über der Hauptstadt Port-au-Prince gekreist, bevor er nach Santiago geflogen sei, hieß es weiter.

Der Schaden an einem Flugzeug der Airline JetBlue wurde erst nach der Landung in New York festgestellt. Die US-Luftfahrtbehörde habe daraufhin ein bis zum 18. November befristetes Verbot für alle Flüge aus den USA nach Haiti verhängt, berichtete der "Miami Herald". Weshalb und wer geschossen hatte, blieb bislang unklar.