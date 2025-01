Sicherheitsrisiko im Verkehr: Polizei: Manipulation von Lkw-Kontrollsystemen gang und gäbe

Der Zusatzstoff AdBlue dient dazu, die Schadstoffemissionen von Dieselmotoren zu senken. Die Schadstoffklasse wiederum spielt für die Steuerklasse eine Rolle, in die ein Lkw eingestuft wird. "Die Spedition spart also das AdBlue und fährt in einer Steuerklasse, in der sie eigentlich gar nicht fahren dürfte", sagte der Polizeidirektor dazu. Abgesehen davon müssten die AdBlue-Anlagen bei Großfahrzeugen einmal im Jahr gewartet werden, was um die zweieinhalbtausend Euro koste. "Eine Spedition kann also gut Geld sparen."

Europaweit hohe Beanstandungsquoten

Der europäische Verkehrspolizeiverband Roadpol koordiniert regelmäßige grenzüberschreitende Kontrollaktionen. Ein Beispiel: Im Februar vergangenen Jahres kontrollierten Verkehrspolizisten im Laufe einer Woche in 29 Ländern 248.498 Lastwagen. Die Polizisten entdeckten Verstöße bei knapp 87.000 Lkw - eine Quote von 35 Prozent.

Bei nächtlichen Kontrollen noch sehr viel höhere Trefferquote

Bei den regelmäßigen Nachtkontrollen der Verkehrspolizeiinspektion Feucht erreichen die Beanstandungsquoten nach Worten des Polizeioberkommissars Stefan Munker manchmal sogar 100 Prozent - jeder Lkw ein Treffer. Der Leiter eines Schwerverkehr- und Gefahrguttrupps nennt ein extremes Beispiel: "In einem anderen Fall war ein Fahrer, der noch nicht 30 Jahre alt war, im Auftrag seiner Firma aus einem Drittstaat bei der Kontrolle annähernd drei Monate ohne einen Tag Ruhepause unterwegs."