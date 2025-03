Sieben Bewerber im Rennen IOC vor der Wahl: Wer wird Thomas Bachs Nachfolger?

Der zweimalige 1500-Meter-Olympiasieger hat einen langen Anlauf auf den IOC-Thron genommen. Er war Parlamentsabgeordneter, beschaffte London die Sommerspiele 2012 und führt derzeit den Weltverband der Leichtathletik. Mit 68 nähert er sich der IOC-Altersgrenze und bedürfte einer Änderung der Regeln, um eine erste Amtszeit von acht Jahren überhaupt vollenden zu können.

Ist das IOC bereit für die erste Frau an der Spitze?

Während Coe mit seiner reichen Erfahrung und seiner Prominenz punkten will, bietet Kirsty Coventry dem IOC die Chance auf einen historischen Schritt. Als erste Frau und erste Vertreterin aus Afrika könnte die 41-Jährige aus Simbabwe an die Spitze der olympischen Dachorganisation rücken. "Frauen sind bereit zu führen. Ich sehe dies als Chance, Schranken niederzureißen", sagte die Schwimm-Olympiasiegerin.

Die Frage ist, ob die IOC-Mitglieder Coventry in einer weltpolitisch höchst heiklen Phase zutrauen, die olympische Bewegung in eine sichere Zukunft zu führen. Als Sportministerin in Simbabwe ist die frühere Top-Sportlerin umstritten, als Mitglied der IOC-Exekutive konnte sie sich bisher kaum profilieren.