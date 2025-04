Siedlergemeinschaft: Einen Vorsitzenden gibt es nicht mehr

Leichenfund im Westerwald Drei Tote im Westerwald gefunden - Polizei sperrt Ort ab

Die Polizei findet drei Menschen tot in einem Wohnanwesen in Weitefeld im Kreis Altenkirchen. Beamten fahnden am Morgen noch nach einer Person. Die Ortseingänge sind von Streifenwagen blockiert.