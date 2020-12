Sieg gegen Rumänien Deutsche Handball-Frauen mit perfektem EM-Start

Doch wie so oft in der Vergangenheit konnte die DHB-Auswahl das hohe Niveau nicht halten. Fast sieben Minuten lang gelang in der Folge kein Tor, so dass der durch mehrere Ausfälle gehandicapte EM-Vierte von 2018 mit einem 4:0-Lauf auf 6:8 verkürzen konnte. "Wir haben da ein Stück weit die Aggressivität und den Fokus verloren", monierte Koke.

Der 41-Jährige reagierte mit einer Auszeit, in der er seine Schützlinge mit ruhigen Worten neu einstellte. "Zum Glück haben wir uns dann wieder befreit", stellte Koke fest. In der Schlussphase der ersten Halbzeit lief es wieder besser. Lohn für die insgesamt gute Vorstellung war eine Drei-Tore-Führung zur Pause.

Nach Wiederbeginn schlichen sich jedoch erneut Fehler im deutschen Spiel ein, die Rumänien eiskalt ausnutzte. Nach 36 Minuten war der Vorsprung der DHB-Auswahl beim 14:14 erstmals aufgebraucht. Deutschland zeigte nun Nerven - zwei vergebene Siebenmeter und viele Fehlpässe waren Beleg dafür.

Doch dann ging ein Ruck durch das Team, das sich von der Schwächephase nicht aus dem Tritt bringen ließ. Beim 19:16 (46.) war das Drei-Tore-Polster wieder hergestellt. Das lag vor allem an der starken Abwehr mit einer guten Torhüterin Dinah Eckerle dahinter. In der hektischen Schlussphase ließ sich das DHB-Team den Sieg nicht mehr nehmen. "Wir hätten schon früher alles klar machen können, aber am Ende zählt nur der Sieg", sagte Bölk.

