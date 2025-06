Auftritt macht Mut für Heim-WM

Nach zwei Siegen und einer Niederlage während der Vorrunde in Hamburg hatte sich Deutschland in Piräus im Viertelfinale Titelverteidiger Belgien klar geschlagen geben müssen. Fiebich und ihre Kolleginnen schüttelten die Enttäuschung aber ab, gewannen die beiden Platzierungsspiele gegen die Türkei und Tschechien souverän und tankten Selbstvertrauen für die Heim-WM in Berlin im kommenden Jahr. Beste deutsche Werferin zum Abschluss war Fiebich mit 20 Punkten.