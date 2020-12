Bayern-Sieg im Spitzenspiel "Hollywood-Film 2020": Flick gerührt, Sané einsichtig

"Ich werde in meinem Leben nie vergessen, was die Spieler mir und meinen Trainer-Kollegen geben", sagte der Triple-Coach zum Abschluss dieses so außergewöhnlichen Jahres des FC Bayern München, in dem die abendliche Verwirrung um Leroy Sané schnell abklingen wird. "Es macht einfach enorm viel Spaß hier. Ich bin für jeden Tag und jede Stunde dankbar, die wir zusammen sind."

Flick schwärmte vom "richtigen Ende im Drehbuch eines fantastischen Jahres". Zwei Tage nach seiner Wahl zum Weltfußballer bescherte Robert Lewandowski den Bayern beim bisherigen Spitzenreiter Bayer Leverkusen mit seinem Tor in der letzten Spielminute das erste Weihnachtsfest als Tabellenführer seit 2017. "In Hollywood geht ja auch immer alles gut aus", sagte Müller nach dem 2:1 sichtlich gelöst: "Von daher passt das in dieses magische Fußball-Jahr. Jetzt können wir unter dem Christbaum entspannen."