Signal an den Iran Dutzende deutsche Stars schneiden sich Haare ab

In der vergangenen Woche hatten auch Stars aus Frankreich ein Solidaritätszeichen gesetzt. Rund 50 Schauspielerinnen und Sängerinnen waren in einem Clip zu sehen. In dem Video blickte zunächst Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche in die Kamera, sagte "for freedom" (für die Freiheit), schnitt sich ein Haarbüschel ab und hielt es in die Kamera. In dem mit der Hymne "Bella Ciao" unterlegten Video traten etwa auch Isabelle Huppert und Charlotte Gainsbourg auf.

"Das iranische Volk, allen voran die Frauen, demonstrieren unter Einsatz ihres Lebens. Dieses Volk hofft nur auf den Zugang zu den grundlegendsten Freiheiten. Diese Frauen, diese Männer bitten um unsere Unterstützung", hieß es damals in einem begleitenden Text zu dem Video auf dem Instagram-Account "soutienfemmesiran".