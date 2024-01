Silvester in Rheinfelden: Auf ruhigen Start folgt große Party

Ruhiger Auftakt

Dabei begann der Silvesterabend zumindest in der schweizerischen Nachbarschaft eher ruhig und besonnen, wenn nicht gar ernst. Denn das traditionelle Brunnensingen der Sebastiani-Bruderschaft erinnerte auch in diesem Jahr an die Pestepidemie im Jahr 1541.

Damals schlossen sich zwölf Männer zu einem Bund zusammen und riefen den Heiligen Sebastian als Nothelfer und Fürbitter an. Gleichzeitig pflegten sie die Kranken und bestatteten die Toten, wird überliefert. Das Brunnensingen erinnert noch heute an die Pestepidemie und so folgten auch in der Silvesternacht einige Hundert Menschen der Sebastiani-Bruderschaft, zu der auch Stadtammann Franco Mazzi zählt, um an den insgesamt sechs Brunnen im Schweizer Rheinfelden den weihnachtlichen Gesängen zu lauschen, während die gesamte Altstadt in mittelalterlicher Dunkelheit verharrte.