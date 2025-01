Silvester in Rheinfelden: Tradition und jede Menge Pyrotechnik

Doch erst mal ging es ruhig und besonnen zu: Die Sebastiani-Bruderschaft zog durch die abgedunkelte Altstadt des Schweizer Rheinfeldens und erinnerte an die Pestepidemien in den Jahren 1146, 1347 und 1439. Die zwölf Männer der Bruderschaft, deren Namen auf den heiligen Sebastian, den Beschützer vor der Pest, zurückgeht, singen in jedem Jahr an den Stadtbrunnen der Zähringerstadt das Neujahrslied.

Barocke Klänge

Begleitet wurde der Rundgang vor allem von Bürgern der Zähringerstadt, zu denen sich auch Besucher aus Baden gesellten. Voll besetzt präsentierte sich danach die Stadtkirche St. Martin im Schweizer Rheinfelden, wo das Ensemble „Je-ne-Scay-quoy“ auf barocken Instrumenten wie Gambe, Orgel und Théorbe Werke von Abel, Coupertin, Telemannn, Corelli und Charpentier zu Gehör brachte.