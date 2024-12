Silvesterfeuerwerk: Wo geböllert werden darf und wo nicht

Die Stadtverwaltung Weil am Rhein weist in einer Mitteilung zu Silvester darauf hin, dass das Abrennen von pyrotechnischen Gegenständen gemäß Sprengstoffverordnung in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen wie beispielsweise Fachwerkhäusern verboten ist. Das gilt für einen Umkreis von rund 200 Metern.

Geldbuße droht

Verbotszonen gibt es auf Weiler Gemarkung unter anderem in Alt-Weil, Ötlingen, in Teilen von Märkt oder auch im Haltinger Oberdorf. Die Stadtverwaltung bittet darum, die Sicherheitszonen zu respektieren und in diesen Bereichen kein Feuerwerk abzubrennen. Wer gegen diese Verordnung verstößt, so macht die Stadtverwaltung deutlich, begeht eine Ordnungswidrigkeit, welche mit einer Geldbuße bestraft werden kann.