Silvestergrillen in Steinen: Beim Grillen werden Wünsche laut

Daniela Bühler, die Vorsitzende der Fasnachtsgesellschaft, wünscht sich für den Verein mehr Mitglieder. Persönlich hat sie keine Wünsche, ist zufrieden und hofft, dass alles so bleibt, wie es ist. Diesen Wunsch teilten mehrere Passanten.

Gesundheit und Frieden

Lars Wagner von der Fasnachtsgesellschaft wünscht sich Gesundheit, Frieden auf der Welt und eine schöne Fasnacht. Die 20-jährige Dorothee Lott hat mehr Wünsche: Sie möchte viele schöne Momente erleben, viel lachen und viele neue Möglichkeiten haben. Sie hofft, dass sich „viele Türen auftun“, sowohl privat als auch beruflich. Viele wollen auch, dass die Politik sich mit den anstehenden Bundeswahlen ändert. So hoffte ein Bürger, „dass die weltpolitische Lage besser wird und es in Deutschland eine gescheite Regierung gibt“. So ähnlich drückte es auch die 64-jährige Isolde Reinke aus. Für sie ist wichtig, „dass es eine gescheite Regierung gibt, die zusammenpasst“ und auch, „dass die Menschen zur Ruhe kommen“, es keinen Krieg mehr gibt.