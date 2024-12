Silvesterkonzerte Rheinfelden: „Leones“, Irmtraud Tarr und „Quintetto Inflagranti“

Marc Lewon und Baptiste Romain sind das Ensemble „Leones“. Foto: zVg/Susanne Drescher

Das Ensemble Leones wurde 2008 gegründet und hat sich unter der Leitung von Marc Lewon der Aufführung Früher Musik verschrieben und einen exzellenten Ruf erarbeitet. Seine Arbeit zeichnet sich aus durch genaue Kenntnis der Originalquellen und einer verinnerlichten Vertrautheit mit den historischen Musikstilen. Ein Markenzeichen ist die Entdeckung bislang unbekannter Werke aus Mittelalter und Renaissance. Die Besetzung des Ensembles variiert, in Eichsel sind Marc Lewon (Fidel) und Baptiste Romain (Violine) zu Gast.

In der Kernstadt präsentieren hingegen die Konzertorganistin Irmtraud Tarr und das Bläserquintett „Inflagranti“ aus Zürich, bestehend aus Basil Hubatka und Bernhard Diehl an den Trompeten, Heiner Wanner am Horn, Niki Wüthrich an der Posaune und Karl Schimke an der Tuba, wieder ein festliches, furioses und virtuoses Programm. Eröffnet wird das Konzert wie gewohnt mit dem Bach-Choral „Das alte Jahr vergangen ist“ und steigert sich dann sukzessiv mit weiteren Werken von Bach, Vivaldi, Karg-Elert, Schumann, Sibelius bis hin zum Höhepunkt der packenden Bachschen Sinfonia „Wir danken dir, Gott“, die Basil Hubatka für Orgelsolo und Bläser bearbeitet hat.