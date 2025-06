Sinfonieorchester Lörrach: 300 Jahre alt und noch immer taufrisch

Siping Wang zeigt sich bei den Proben begeistert von dem Violinvirtuosen, der im Nebenfach auch Barockgeige studiert hat. „Er macht einen tollen Eindruck“, sagt Wang. Gregor Hänssler habe bei der Zusammenarbeit dem Orchester wertvolle Impulse gegeben für die Spieltechnik und Spielweise bei der Darstellung dieser Barockmusik, die ja nicht zum Kernrepertoire eines klassisch-romantischen Sinfonieorchesters gehört. „Er weiß, wie man diese Barockmusik spielen muss“, so Siping Wang. Das Orchester spiele zwar in „normaler Stimmung“, aber um mehr Originalklang hineinzubekommen, hat man den Cembalisten Adhi Jacinth Tanumihardja verpflichtet. Siping Wang hat den Kontakt zu ihm hergestellt. Der Cembalist und Pianist unterrichtet in Freiburg an der Musikschule. Er brachte zu den Proben sein eigenes, schön verziertes Cembalo mit, ein Nachbau eines französischen Modells. Als Sprecher fungiert Helmut Bertelmann, der die dem Vivaldi-Zyklus beigegebenen Texte vortragen wird.

Als zweites Werk erklingt Schuberts fünfte Sinfonie. 43 Orchestermusiker sind bei diesem reizvollen Programm auf der Bühne.

Die Sommerkonzerte des Oberrheinischen Sinfonieorchesters Lörrach: 29. Juni, 19 Uhr, Stadthalle Wehr; 5. Juli, 19.30 Uhr, Evangelische Kirche Kandern; 6. Juli, 18 Uhr, Mehrzweckhalle Brombach. Vorverkauf für das Brombacher Konzert bei SAM’s Musikhaus/Geissler in Lörrach.