Sissach/Basel: Mörder muss in die Psychiatrie

In Basel untergebracht

Er habe im Zustand der Schuldunfähigkeit den Mord begangen, hieß es bei der Urteilsverkündung. Das Gericht ordnete für den seit dem Jahr 2000 in der Schweiz lebenden Iraner eine stationäre Maßnahme an, auf eine Ausweisung aus der Schweiz wurde verzichtet. Das Gericht sah aber den Tatbestand des Mordes als erfüllt an. Er habe heimtückisch gehandelt, sagte die vorsitzende Richterin. „Das Opfer hat Ihnen vertraut und dieses Vertrauen haben Sie missbraucht.“ Er habe den Bekannten in seiner eigenen Wohnung fast 20 Mal mit dem Messer angegriffen. Selbst als der Mann am Boden gelegen habe, sei er weiter auf ihn losgegangen.

Der Beschuldigte ist bereits in der Universitäten Psychiatrischen Klinik Basel untergebracht.