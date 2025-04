Auf dem Autobahn-Rastplatz Sonnenberg in Sissach (Baselland) ist am Donnerstagnachmittag ein Lieferwagen in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, die Autobahn A 2 musste kurzzeitig gesperrt werden, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte. Der Fahrer des Lieferwagens habe gegen 15.30 Uhr auf seiner Fahrt in Richtung Basel Rauchgeruch aus der Lüftung bemerkt. Aus diesem Grund sei er auf den Rastplatz gefahren und habe vergeblich versucht, den Brand zu löschen, heißt es. Der Lieferwagen habe kurze Zeit später lichterloh gebrannt. Die Feuerwehr war laut Mitteilung schnell vor Ort. Sie brachte den Brand unter Kontrolle und löschte ihn. Als Brandursache stehe eine technische Ursache im Vordergrund.