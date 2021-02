Skeleton Verzwickte Situation im Team um Weltmeisterin Tina Hermann

"Nach vielen Gesprächen haben wir uns so verständigt, dass Dirk weiterhin Tina trainieren kann, wir jedoch beim Material und bei den Unterkünften eine Trennung vom deutschen Team vollziehen", sagte Baude. So wohnt die dreimalige Weltmeisterin vom WSV Königssee auch bei den Titelkämpfen in Altenberg nicht im deutschen Hotel, sondern woanders. "Ich werde vor Ort von Dirk betreut, er kümmert sich auch weiterhin um meinen Schlitten", betonte Hermann. So war es auch vor der WM beim Weltcupfinale in Innsbruck/Igls. Die deutschen Spitzenfahrer trainierten in Altenberg auf der WM-Bahn. Die Russen inklusive Hermann waren am Patscherkofel in Österreich.