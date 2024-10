Ski Alpin Comeback fix: Ski-Star Hirscher startet in Sölden

Sölden - Ski-Star Marcel Hirscher will beim alpinen Saisonauftakt in Sölden sein Weltcup-Comeback geben. Die Skifirma des 35-Jährigen bestätigte seinen Start beim Riesenslalom auf dem Rettenbachferner am Sonntag (10.00 und 13.00 Uhr/BR und Eurosport). In den vergangenen Tagen war darüber spekuliert worden, wann der einstige Alpin-Dominator zurückkehren wird - schon in Sölden oder erst später in diesem Winter. Der achtmalige Gesamtweltcupsieger fährt von sofort an nicht mehr für Österreich, sondern für die Niederlande, das Heimatland seiner Mutter.