Ski alpin Dreßen patzen bei Super-G auf Streif - Sander überrascht

Die deutschen Skirennfahrer haben zum Auftakt der Hahnenkamm-Rennen von Kitzbühel eher enttäuscht denn verzückt. Beim überraschenden Sieg des Norwegers Kjetil Jansrud schaffte es nur Sander als Achter in die Top Ten. Als der gebürtige Westfale im Ziel der berühmt-berüchtigten Streif Glückwünsche entgegen nahm, verflog der Ärger bei 2018er-Champion Dreßen nur langsam. Als Mitfavorit will sich der Oberbayer nun beim Jahreshöhepunkt am Samstag revanchieren.

"Ich weiß auf alle Fälle, dass ich in der Abfahrt schnell bin. Da habe ich zwei Trainings gehabt, da weiß ich, wo die Richtung ist", erzählte Dreßen vor der Schussfahrt am Samstag (11.30 Uhr/ARD und Eurosport). Der 26-Jährige hofft auf eine bessere Koordination und Konzentration als im Super-G, wo er die Ideallinie mehrfach nicht traf und so 1,51 Sekunden Rückstand auf Jansrud anhäufte. "Ich bin halt einfach in der Weltgeschichte umeinander gefahren und eine Linie gefahren, die wir nicht besichtigt haben", haderte er nach Rang 17.