Ski alpin Eva Höcht beißt sich in Top-Fünfzehn fest

Für Eva Höcht, die vierzehnjährige Landeskaderathletin der Skizunft Rheinfelden, lief es an diesem Wochenende am Seefelder Geschwandtkopf-Hang auch in ihrer schwächeren Disziplin, dem Riesenslalom, richtig gut. Nach einem schwächeren Beginn in Durchgang eins und Zwischenrang 27 gelang ihr der zweite Lauf auf dem langen anspruchsvollen Hang mit Steilstück und Kurven besonders gut und sie schob sich um zwölf Plätze nach vorne.

Lange führte sie mit der sechstbesten Durchgangslaufzeit das Feld der 49 am Ende gewerteten Athletinnen an und kam schließlich auf Rang zwölf als beste Starterin des Skiverbandes Schwarzwald (SVS) in die Endwertung. Auch Lena Kiefer (Skiteam Freiburg) fuhr zwei starke Läufe und reihte sich auf Rang sechs im jüngeren Jahrgang und Platz 21 im Gesamtranking mit hervorragender Platzierung ein. Ihre Vereinskollegin Anna Ringwald kam mit leichten Problemen im ersten Durchgang auf Rang 30 ins Ziel. Es siegte Carla Oberhuber (SC Reichersbeuern).