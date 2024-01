Ski alpin: Ex-Kitzbühel-Sieger Dreßen beendet Ski-Karriere

Der 30-Jährige will am Samstag noch einmal bei der berüchtigten Streif in Kitzbühel an den Start gehen und sich dann aus dem aktiven Leistungssport zurückziehen. Die Abfahrt am Freitag lässt er aus. Das kündigte Dreßen im Mannschaftshotel des Deutschen Skiverbands (DSV) an.

Im Januar 2018 war Dreßen in Kitzbühel sensationell zum Sieg gerast. Es folgten vier weitere Weltcup-Erfolge in der Abfahrt - kein deutscher Skirennfahrer hat in der alpinen Königsdisziplin öfter gewonnen. Hinzu kommen fünf weitere Podestplätze im Weltcup.