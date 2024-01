Ski alpin: Kurz vor Kitzbühel: Neue Sorgen um Ski-Hoffnung Dreßen

Am kommenden Wochenende stehen die legendären Hahnenkamm-Rennen an. Genau wie in Wengen sind auch in Kitzbühel zwei Abfahrten vorgesehen. "Ich glaube, dass man sich generell mal überlegen muss, was überhaupt noch zielführend ist", sagte Dreßen über den prall gefüllten Weltcup-Kalender und die enorme Belastung für die Athleten. Er habe in den ersten Jahren seiner Karriere "nicht unbedingt das Gefühl gehabt, dass wir zu wenig Rennen haben. Das Gegenteil ist der Fall." Klassiker würden durch die Doppelveranstaltungen seiner Meinung nach zudem entwertet.